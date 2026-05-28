Mobilità docenti 2026 posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO con Caltanissetta ed Enna

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i dati sugli organici per la mobilità dei docenti nel 2026. Sono disponibili le informazioni sui posti disponibili per i trasferimenti, tra cui aggiornamenti per le province di Caltanissetta ed Enna. I prospetti indicano le quote di cattedre e posti liberi per le varie classi di insegnamento e le regioni coinvolte. La pubblicazione permette ai docenti di verificare le opportunità di trasferimento e immissione in ruolo.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. prospetto organico: posti comuni n. 7.298 posti, posti di sostegno n. 1.198, il contingente dei posti di potenziamento è pari a 761 posti comuni e 50 posti di sostegno. Sassari organico secondaria primo grado – organico secondaria secondo grado – organico scuola primaria – organico scuola infanzia – organico... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial mobilità docenti 2026, passaggi di cattedra, allegati e preferenze analitiche e sintetiche

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