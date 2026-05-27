Mobilità docenti 2026 posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO con Cagliari

Notizia in breve

Gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicato i dati sui posti disponibili per i trasferimenti dei docenti nella mobilità 2026. A Cagliari sono stati annunciati nuovi posti, mentre altri uffici stanno aggiornando i prospetti degli organici. La procedura di trasferimento riguarda insegnanti di varie discipline e livelli scolastici. Le date di pubblicazione e le modalità di presentazione delle domande variano tra le regioni. I numeri ufficiali sono consultabili sui siti degli Uffici Scolastici regionali.