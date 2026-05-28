Mobilità docenti 2026 esiti il 29 maggio | una volta ottenuto il trasferimento vi si può rinunciare?

Il 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026. Dopo questa data, i docenti non possono semplicemente rinunciare al trasferimento ottenuto, poiché le procedure di rinuncia sono molto restrittive e non dipendono dalla sola volontà del docente. La normativa stabilisce regole precise che regolano questa possibilità, rendendo difficile e non automatica l’eventuale rinuncia una volta pubblicati gli esiti.

Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026: la possibilità di rinunciare a un trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione dei bollettini è regolata in modo molto rigido e non è una scelta discrezionale o automatica del docente. I riferimenti normativi che disciplinano la rinuncia e la revoca della domanda sono contenuti nell’Ordinanza Ministeriale 432026. Solo in casi specifici è possibile rinunciare al trasferimento una volta ottenutelo. “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità ATA 2026, vincoli e deroghe: ecco a cosa fare attenzione

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