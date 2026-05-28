Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Teramo

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Uffici Scolastici hanno annunciato che il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati comunicati anche i posti disponibili suddivisi per provincia. L'elenco sarà accessibile online e includerà le assegnazioni di sede per il personale interessato. L'aggiornamento con le informazioni relative anche alla provincia di Teramo è stato recentemente pubblicato.

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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