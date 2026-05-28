Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Teramo
Gli Uffici Scolastici hanno annunciato che il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati comunicati anche i posti disponibili suddivisi per provincia. L'elenco sarà accessibile online e includerà le assegnazioni di sede per il personale interessato. L'aggiornamento con le informazioni relative anche alla provincia di Teramo è stato recentemente pubblicato.
Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza
Notizie e thread social correlati
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Bari]Gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27 saranno pubblicati il 12 giugno.
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Palermo]Il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27.
Temi più discussi: Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Forlì Cesena, Frosinone, Vibo Valentia, Oristano]; Quando escono i trasferimenti 2026? Ecco le date per personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religione; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità ATA 2026/27: pubblicazione degli esiti il 12 giugno, disponibili i posti vacanti per provincia.
Trasferimenti del personale della scuola 2026: ecco il calendario degli esiti per docenti, ATA, personale educativo e insegnanti di religione cattolica. #Mobilita x.com
PERSONALE ATA: PROROGHE CONTRATTI ESTIVI 2025/2026 Anief Modena informa che l'Ufficio Scolastico Territoriale ha pubblicato le indicazioni operative per le richieste di proroga dei contratti di supplenza temporanea per i mesi di luglio e agosto. facebook
Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, dopo via libera alla deroga genitori over 65: quale la tempistica per le domandeSi è in attesa degli esiti della mobilità docenti 2026/27: il prossimo venerdì 29 maggio gli Uffici Scolastici pubblicheranno tutti i movimenti. Nel frattempo, però, molti insegnanti già aspettano le ... orizzontescuola.it
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Forlì Cesena, Frosinone, Vibo Valentia, Oristano]Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27 il prossimo 12 giugno. orizzontescuola.it