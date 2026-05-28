Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Teramo

Notizia in breve

Gli Uffici Scolastici hanno annunciato che il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati comunicati anche i posti disponibili suddivisi per provincia. L'elenco sarà accessibile online e includerà le assegnazioni di sede per il personale interessato. L'aggiornamento con le informazioni relative anche alla provincia di Teramo è stato recentemente pubblicato.