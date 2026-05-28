Missoni passa a Fsi | la famiglia cede il controllo per il futuro

La famiglia ha ceduto il controllo dell'azienda a Fsi. La gestione creativa sarà affidata a nuovi responsabili designati da Fsi. La continuità operativa nei laboratori di Sumirago sarà mantenuta, ma ancora non sono stati annunciati dettagli sui cambiamenti organizzativi. La transizione è stata formalizzata con un accordo tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come cambierà la gestione creativa dopo il controllo di Fsi?. Chi garantirà la continuità operativa nei laboratori di Sumirago?. Perché la famiglia ha scelto proprio Katjes come partner strategico?. Quali impatti avrà questo passaggio sul fatturato oltre i 130 milioni?.? In Breve Fsi detiene il 73% del capitale con il 27% di Katjes International.. Livio Proli resta amministratore delegato mentre Barnaba Ravanne guida il nuovo CdA.. Fatturato aziendale supera i 130 milioni di euro dopo la pandemia.. La Fondazione Ottavio e Rosita Missoni tutela l'eredità artistica dei fondatori..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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