Il sindaco di Milano ha espresso favore per l’uso dei taser da parte della Polizia Locale, definendolo appropriato. La decisione arriva in un momento di tensione, dopo l’omicidio di un giovane di 22 anni alla stazione Certosa. La discussione sulla sicurezza e sui mezzi di intervento delle forze dell’ordine si intensifica, mentre la città affronta l’episodio violento che ha attirato l’attenzione pubblica.

Milano, 27 maggio 2026 – Il tema sicurezza infuria nuovamente a Milano, nella giornata che ha visto l’ omicidio di un 22enne alla stazione Certosa. E da mesi, ma più specificatamente nelle ultime ore, tiene banco, soprattutto nella maggioranza politica del centrosinistra, la questione legata al dotare la Polizia locale del taser, dopo che si è concluso il periodo di sperimentazione. E il sindaco di Milano Giuseppe Sala difende la scelta. Proprio ieri la commissione ha licenziato la delibera per rendere lo strumento permanente che approderà la prossima settimana in aula, tra alcuni dubbi dei consiglieri di maggioranza. "Nel pieno rispetto del lavoro dei consiglieri comunali ritengo opportuno condividere la mia posizione riguardo al dotare la Polizia Locale del taser”, ha sottolineato Sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser per la Polizia Locale di Milano, Sala ora è favorevole: “Considero appropriata l'adozione”

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Milano, taser alla Polizia Locale in stallo per gelo Pd-Mirabelli. Sala: Consiglio sia decisivo

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