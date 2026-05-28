A Milano, la polizia ha arrestato quattro uomini di nazionalità algerina e marocchina, tra i 26 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato farmaci e droga durante l’operazione. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine o sui possibili complici è stata resa nota.

A Milano, la polizia ha arrestato quattro cittadini di nazionalità algerina e marocchina di età compresa fra i 26 e 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei giorni scorsi gli agenti della Polfer di Milano hanno notato uno strano via vai di persone in via Sammartini. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno scoperto l’attività e documentato le cessioni di stupefacenti, motivo per il quale hanno fermato i quattro spacciatori e identificato anche alcuni acquirenti. Il gruppo è stato trovato in possesso di numerose compresse di farmaci soggetti a prescrizione medica, oltre alla somma di 555 euro in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, spacciavano farmaci illegalmente: 4 arresti

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