milano la lunga primavera del no

A Milano si sono verificate manifestazioni di protesta contro le decisioni di due autori, Raffaele Mangano e Gianni Bono, pubblicate da IF Edizioni nella collana Nuvole di carta. Le proteste hanno coinvolto gruppi di donne che hanno organizzato presidi e sit-in davanti alle librerie e agli eventi pubblici. Non sono stati segnalati scontri o interventi delle forze dell’ordine.

Donne fuori di Raffaele Mangano e Gianni Bono, pubblicato da IF Edizioni per la collana Nuvole di carta (pp. 192, 18 euro) vede tre protagoniste avvicendarsi intorno alle giornate milanesi che precedono il voto per il referendum sul divorzio; sono diverse, hanno alle spalle vissuti famigliari e professionali che non coincidono e lottano per la causa femminista. E forse è proprio l’ingrandimento progressivo di un momento della storia di solito riassunto approssimativamente, la dilatazione di istanti collocati non lontano nel tempo e che tuttavia non sono mai stati assimilati del tutto a salvare gli autori dal pericolo di appropriarsi dello sguardo, della testimonianza altrui. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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