Milan la reazione choc dei giocatori dopo l' esonero di Allegri

Dopo la sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions League, il Milan ha deciso di licenziare immediatamente l’allenatore e tre dirigenti.

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Cagliari e l’eliminazione del Milan dalla Champions League, il club ha licenziato immediatamente Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. A oltre 24 ore di distanza, tra i calciatori rossoneri regna un "silenzio assordante". Nessun giocatore ha pubblicato messaggi, post o foto di saluto nei confronti di Allegri, nonostante il tecnico livornese avesse sempre fatto del gruppo la sua arma principale. Sui social dei calciatori milanisti non c’è traccia del tecnico: solo tante immagini di giocatori in partenza per i Mondiali, quasi a voler voltare rapidamente pagina. L’unico a intervenire è stato Rafael Leao, che ha espresso delusione per la stagione conclusa senza però citare né Allegri né la dirigenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Reazioni folli dei tifosi del Milan dopo MILAN 3-2 TORINO | Serie A G30

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