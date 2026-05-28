Milan corsa per Iraola | proposta da 3 milioni e mira a Rangnick

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha offerto 3 milioni di euro per ingaggiare Iraola come nuovo allenatore. La società spera di convincerlo a lasciare l'Inghilterra. Contemporaneamente, sono in corso trattative con un candidato a Vienna, indicato come obiettivo di proprietà e dirigenza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle modalità di negoziazione. La decisione finale dipenderà dall'accordo tra le parti e dalle condizioni contrattuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come farà il Milan a convincere Iraola a lasciare l'Inghilterra?. Chi è l'uomo che Cardinale sta trattando a Vienna?. Quali bonus ha inserito la proprietà nella proposta per lo spagnolo?. Perché il Crystal Palace vuole ostacolare l'accordo rossonero?.? In Breve Offerta per Iraola superiore a 3 milioni di euro con bonus Champions League.. Primo contatto tra Cardinale e lo spagnolo avvenuto il 15 maggio a Londra.. Crystal Palace punta sulla stabilità familiare del tecnico nel Regno Unito.. Cardinale e Ibrahimovic discutono con Rangnick a Vienna per la direzione sportiva.. A Londra, nelle prossime ore, Gerry Cardinale e i vertici del Milan accelerano le trattative con Andoni Iraola per un secondo incontro decisivo volto a blindare la panchina rossonera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

milan corsa per iraola proposta da 3 milioni e mira a rangnick
© Ameve.eu - Milan, corsa per Iraola: proposta da 3 milioni e mira a Rangnick
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Si aspetta una risposta da Iraola: in ascesa Rangnick e Glasner?Il club ha esonerato l'allenatore e il direttore sportivo, oltre all'amministratore delegato e al direttore tecnico.

LIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione RangnickIl Milan ha licenziato l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico.

Temi più discussi: Chi è Andoni Iraola: il tecnico del Bournemouth nel mirino del Milan; Iraola il nome per il Milan, Xavi e Motta le alternative. Per Allegri c’è sempre il Napoli; Andoni Iraola al Milan? Chi è l'allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri: da dove arriva e come gioca; Milan, e adesso chi arriva? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide.

milan corsa per iraolaPanchina Milan, non solo Iraola: sondati due tecnici internazionaliNovità sul prossimo allenatore del Milan, Iraola ma non solo: attenzione al doppio nome internazionale, sono stati sondati ... spaziomilan.it

milan corsa per iraolaMilan, il sogno Iraola è già svanito? Il budget per il mercato non basta. Rangnick rispunta come DsIraola si allontana dal Milan: il budget rossonero è insufficiente. Cardinale rivede Rangnick per la scrivania ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web