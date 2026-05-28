Il Milan ha offerto 3 milioni di euro per ingaggiare Iraola come nuovo allenatore. La società spera di convincerlo a lasciare l'Inghilterra. Contemporaneamente, sono in corso trattative con un candidato a Vienna, indicato come obiettivo di proprietà e dirigenza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle modalità di negoziazione. La decisione finale dipenderà dall'accordo tra le parti e dalle condizioni contrattuali.

? Punti chiave Come farà il Milan a convincere Iraola a lasciare l'Inghilterra?. Chi è l'uomo che Cardinale sta trattando a Vienna?. Quali bonus ha inserito la proprietà nella proposta per lo spagnolo?. Perché il Crystal Palace vuole ostacolare l'accordo rossonero?.? In Breve Offerta per Iraola superiore a 3 milioni di euro con bonus Champions League.. Primo contatto tra Cardinale e lo spagnolo avvenuto il 15 maggio a Londra.. Crystal Palace punta sulla stabilità familiare del tecnico nel Regno Unito.. Cardinale e Ibrahimovic discutono con Rangnick a Vienna per la direzione sportiva.. A Londra, nelle prossime ore, Gerry Cardinale e i vertici del Milan accelerano le trattative con Andoni Iraola per un secondo incontro decisivo volto a blindare la panchina rossonera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, corsa per Iraola: proposta da 3 milioni e mira a Rangnick

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Temi più discussi: Chi è Andoni Iraola: il tecnico del Bournemouth nel mirino del Milan; Iraola il nome per il Milan, Xavi e Motta le alternative. Per Allegri c’è sempre il Napoli; Andoni Iraola al Milan? Chi è l'allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri: da dove arriva e come gioca; Milan, e adesso chi arriva? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide.

Non c'è ancora alcuna scelta definitiva né un rifiuto ufficiale al Milan. Nonostante il forte inserimento del Crystal Palace, Iraola non ha ancora chiuso definitivamente né rifiutato la proposta del Milan, lasciando la corsa alla panchina ancora aperta. #transfers #c x.com

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