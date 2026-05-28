Nel pomeriggio, temporali si formeranno nel centro e nel sud della regione, accompagnati da rovesci intensi e fulmini. La mattina sarà caratterizzata da sole, ma le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso del giorno. Le zone interne e le aree collinari vedranno un miglioramento del tempo più tardi, con un progressivo calo delle precipitazioni nel tardo pomeriggio.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali nel pomeriggio?. Quando inizierà a cambiare il tempo nelle zone interne?. Quali regioni del Sud saranno colpite dagli acquazzoni?. Come cambierà il clima durante la serata?.? In Breve Temporali pomeridiani interesseranno Campania, Basilicata e Calabria nelle zone interne.. Instabilità colpirà Alpi e pianura padana centro-orientale nel pomeriggio.. Temperature stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola italiana.. Miglioramento e schiarite previsti per la serata su tutto il territorio.. Il meteo a Roma per questo giovedì 28 maggio 2026 prevede una mattinata di sole prevalente, con un cambiamento delle condizioni atmosferiche atteso nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Roma: sole al mattino, poi arrivano i temporali nel pomeriggio

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Stop al caldo: da martedì tornano piogge e temporali con temperature in calo

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