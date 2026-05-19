Le previsioni meteo per la Toscana indicano che questa mattina splenderà il sole, mentre nel pomeriggio sono attesi temporali in diverse aree della regione. Nei prossimi giorni, le temperature nelle zone interne varieranno, con un aumento previsto nelle ore più calde e un possibile calo durante i temporali pomeridiani. Le aree interessate dai temporali tra oggi e mercoledì non sono ancora state specificate, lasciando ancora incerte le località più colpite.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali pomeridiani tra oggi e mercoledì?. Come cambieranno le temperature nelle zone interne nei prossimi due giorni?. Quali rischi concreti devono affrontare gli agricoltori nelle aree collinari?. Quando è meglio evitare i sentieri sui rilievi per sicurezza?.? In Breve Martedì temperature in pianura tra 20 e 22 gradi con venti occidentali.. Mercoledì 20 maggio piogge intense al nord-ovest e mare mosso a nord dell'Elba.. Giovedì 21 maggio aumento termico e possibili banchi di nebbia mattutini.. Rischio saturazione suoli per agricoltori nelle zone interne e appenniniche.. Martedì 19 maggio 2026, la Toscana affronta una giornata caratterizzata da un cielo inizialmente sereno che lascerà spazio a instabilità meteorologica nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Toscana: sole al mattino e temporali in arrivo nel pomeriggio

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Meteo: ancora alta pressione nel fine settimana. Nebbie al mattino, soleggiato nel pomeriggio.

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