Nella giornata del 28 maggio 2026, le previsioni indicano stabilità atmosferica al Nord, con condizioni di cielo generalmente sereno al mattino. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative nelle temperature. La situazione meteorologica resta stabile per tutta la giornata, senza variazioni di rilievo rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime e minime sono previste nella media stagionale, con assenza di fenomeni estremi o perturbazioni in atto.

meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per niente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata e la notte e residui fenomeni al Nord Est ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzone in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino Anche soleggiato altrove in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite Salvo dei più vasti sulle Marche al sud e sulle Isole condizioni di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-05-2026 ore 19:15

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