Nelle prossime 48 ore sono previste precipitazioni temporalesche accompagnate da grandine in alcune zone del paese. Lo scontro tra l’aria proveniente dalla Scozia e quella calda proveniente dall’Africa determinerà un aumento delle temperature durante le ore notturne. Le aree più colpite dai temporali sono quelle situate nelle regioni settentrionali e centrali, con possibilità di grandinate in alcune località. La situazione è monitorata dalle autorità meteorologiche che hanno emesso un’allerta temporali.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali con grandine nelle prossime 48 ore?. Come influenzerà lo scontro termico le temperature durante la notte?. Quando il maltempo dell'Atlantico rischierà di rovinare il ponte del 2 giugno?. Quali zone dell'Appennino saranno le prime a subire i venti violenti?.? In Breve Temporali con venti fino a 150 kmh colpiranno Nord-Est e Appennino da giovedì 28 maggio.. Piogge interesseranno Toscana, Umbria, Lazio e zone interne della Campania nelle prossime 48 ore.. Temperature in Pianura Padana tra 32 e 33°C con zero termico a 4100 metri.. Nuove piogge atlantiche colpiranno il Nord Italia da martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta temporali: lo scontro tra aria scozzese e caldo africano

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Meteo: Duro scontro tra Venti freddi e caldi, rischio forti Temporali e Grandine

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