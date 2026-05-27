La Merach S29R2 è una cyclette autoalimentata che non richiede abbonamenti mensili. A differenza di molte fit bike connesse, questa macchina utilizza energia propria, eliminando la necessità di pagamenti periodici per l’utilizzo. La sua tecnologia permette agli utenti di allenarsi senza vincoli economici ricorrenti, offrendo un’esperienza di esercizio indipendente da abbonamenti o servizi online a pagamento. La produzione e la distribuzione del modello sono state annunciate recentemente.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDRA, 26 maggio 2026 PRNewswire — Le fit bike connesse spesso richiedono abbonamenti mensili continuativi anche molto tempo dopo l’acquisto dell’hardware, ma la nuova Merach S29R2 adotta un approccio diverso. Combina funzionamento autoalimentato, resistenza automatica intelligente e connettività opzionale tramite app, incluso il supporto per piattaforme di terze parti popolari come Zwift e Kinomap, senza vincolare le funzionalità principali a un abbonamento obbligatorio. Progettata per un uso domestico flessibile, rende gli allenamenti accessibili e senza abbonamento. Libertà senza fili in qualsiasi stanza Ciò che distingue la S29R2 dalle altre smart bike è la sua indipendenza dalle prese di corrente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Merach S29R2: la cyclette autoalimentata che libera gli utenti dagli abbonamenti fitness mensili

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Merach S29 Self Powered Exercise Bike with Auto Resistance | A Smarter Way to Ride at Home

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Si parla di: Merach S29R2: The Self-Powered Exercise Bike Freeing Users from Monthly Fitness Subscriptions; Merach S29R2 | The Self-Powered Exercise Bike Freeing Users from Monthly Fitness Subscriptions.

Merach S29R2: la cyclette autoalimentata che libera gli utenti dagli abbonamenti fitness mensiliLONDRA, 26 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Le fit bike connesse spesso richiedono abbonamenti mensili continuativi anche molto tempo dopo l'acquisto dell'hardware, ma la nuova Merach S29R2 adotta un appro ... adnkronos.com