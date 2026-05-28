Il 28 maggio, durante un’intervista a “Mattino Cinque”, la premier ha parlato di immigrazione, sicurezza ed energia. Ha affrontato le questioni legate all’immigrazione, sottolineando le politiche adottate, e ha toccato il tema della sicurezza, evidenziando le misure messe in campo. Ha anche discusso delle questioni energetiche, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è inserita in un più ampio scontro politico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel corso dell’intervista andata in onda il 28 maggio a Mattino Cinque, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato i principali temi di attualità politica ed economica, rivendicando l’azione del governo e soffermandosi su immigrazione, sicurezza, crisi energetica e risultati elettorali. Immigrazione e rapporti tra istituzioni. Sul tema dell’immigrazione irregolare, Meloni ha sottolineato come, a suo avviso, l’azione dell’esecutivo potrebbe essere più efficace se tutte le componenti dello Stato operassero nella stessa direzione. Secondo la premier, la mancanza di coordinamento tra istituzioni rallenterebbe l’applicazione delle leggi pensate per contrastare i flussi migratori irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni a “Mattino Cinque”: immigrazione, sicurezza, energia e scontro politico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

24 Mattino - Le interviste del 23/04/2026

Notizie e thread social correlati

Flotilla energia, sicurezza al centro del dibattito politicoIl caso della Flotilla intercettata dall’esercito israeliano continua a suscitare discussioni nel panorama politico, mentre si affrontano anche...

Terrore a Castione: aggressione e scontro politico sulla sicurezzaLunedì 6 aprile, durante la festa di Pasquetta, a Castione della Presolana si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto più persone.

Temi più discussi: Mattino Cinque: Mercoledì 27 maggio Video; Mattino Cinque: Venerdì 22 maggio Video; Mattino Cinque: Lunedì 18 maggio Video; Mattino Cinque: Futuro del governo italiano e scenari politici Video.

La mia intervista a Mattino Cinque. Buona giornata. x.com

Meloni: Sull'energia l'Italia ha pagato la scelta di abbandonare il nucleare. Il governo? Nessun logoramentoLa premier Giorgia Meloni, intervistata a Mattino Cinque, tocca soprattutto temi di politica interna, economia e rapporti internazionali, con un taglio molto orientato alla stabilità del governo e ... roma.corriere.it

Meloni Chiesta flessibilità alla Commissione Europea, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesaROMA - Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il Presidente della Repubblica Slovacca (ROMA - 2025-01-14, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del ... italpress.com