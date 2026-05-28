McLaren svela i piani per la prossima era F1 | Se si cambia siamo pronti a farci i motori da soli

McLaren ha annunciato di considerare la possibilità di sviluppare una propria power unit in F1, se i futuri regolamenti tecnici ridurranno la complessità e i costi. La squadra sta valutando questa opzione come risposta a eventuali cambiamenti nel regolamento, che potrebbero rendere più fattibile la produzione autonoma di motori. Finora, la scuderia utilizza motori forniti da un costruttore terzo, ma si dice pronta a investire in un progetto interno se le condizioni saranno favorevoli.

La McLaren valuta per la prima volta l'ipotesi di costruire una propria power unit F1 se il prossimo regolamento motori sarà meno complesso e finanziariamente sostenibile. Zak Brown non chiude alla svolta, ma conferma la piena fiducia nella Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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