Maxi gara da 73 milioni per luce e fotovoltaico
Il Comune ha avviato una gara europea per l’affidamento di lavori del valore di 73 milioni di euro, riguardanti impianti di luce pubblica e fotovoltaici. La procedura è aperta e riguarda l’affidamento tramite gara pubblica. L’obiettivo è rinnovare e ampliare le infrastrutture di illuminazione e produzione di energia rinnovabile. La gara coinvolge aziende europee interessate a partecipare e presentare offerte entro i termini stabiliti.
Il Comune ha deciso di dare il via alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione mista, della "progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica, degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, gestione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione degli edifici comunali (circa 60 quelli coinvolti), l’integrazione di impianti fotovoltaici, di servizi a valore aggiunto ed e-mobility". Lo scopo che si intende perseguire con il progetto di partenariato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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