maxi gara da 73 milioni per luce e fotovoltaico

Notizia in breve

Il Comune ha avviato una gara europea per l’affidamento di lavori del valore di 73 milioni di euro, riguardanti impianti di luce pubblica e fotovoltaici. La procedura è aperta e riguarda l’affidamento tramite gara pubblica. L’obiettivo è rinnovare e ampliare le infrastrutture di illuminazione e produzione di energia rinnovabile. La gara coinvolge aziende europee interessate a partecipare e presentare offerte entro i termini stabiliti.