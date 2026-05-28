Maxi colpo in pieno giorno | truffata un' anziana portato via oro per oltre 20 mila euro
Un'anziana è stata truffata in pieno giorno a Trieste, da cui sono stati rubati oltre 20 mila euro in oro. L'episodio si è verificato mentre i malviventi agivano indisturbati, approfittando della presenza dell'anziana. La vittima ha subito il furto senza possibilità di intervento immediato. La notizia si inserisce in un quadro di continui episodi di truffe ai danni di persone anziane, con oltre 7.000 casi registrati nel 2025 in tutta la regione.
Non si arrestano le truffe ai danni di anziani triestini. Il giorno dopo la diffusione dei dati regionali legati al fenomeno, con oltre 7000 episodi registrati in Friuli Venezia Giulia nel 2025, Trieste si sveglia ancora una volta vittima dei malviventi. In questo caso, avvenuto ieri 27 maggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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