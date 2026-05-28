Matteotti polemica a Montecitorio | FdI quasi assente Lega presente

Notizia in breve

Durante la cerimonia dedicata a Matteotti a Montecitorio, Fratelli d’Italia non ha partecipato, mentre la Lega era presente. La motivazione ufficiale dell’assenza di FdI non è stata comunicata pubblicamente. La mancanza del partito ha suscitato critiche da parte di altri gruppi politici. Non sono stati ancora chiariti eventuali effetti di questa assenza sul dibattito o sull’approvazione del prossimo decreto sicurezza.