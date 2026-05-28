Matteotti polemica a Montecitorio | FdI quasi assente Lega presente

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia dedicata a Matteotti a Montecitorio, Fratelli d’Italia non ha partecipato, mentre la Lega era presente. La motivazione ufficiale dell’assenza di FdI non è stata comunicata pubblicamente. La mancanza del partito ha suscitato critiche da parte di altri gruppi politici. Non sono stati ancora chiariti eventuali effetti di questa assenza sul dibattito o sull’approvazione del prossimo decreto sicurezza.

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? Punti chiave Perché Fratelli d'Italia ha disertato la cerimonia di Matteotti a Montecitorio?. Come influenzerà l'assenza di FdI il prossimo decreto sicurezza?. Chi sono i parlamentari che hanno creato la nuova componente Free?. Cosa prevede il piano del Ministro Piantedosi per i nuovi centri di rimpatrio?.? In Breve Arturo Scotto documenta l'assenza di Fratelli d'Italia con una foto sui social.. Edoardo Ziello crea la componente Futuro Nazionale tramite la lista elettorale Free.. Il ministro Piantedosi annuncia l'avvio delle procedure per 6 nuovi centri di rimpatrio.. Salvini contesta l'ingresso dell'Ucraina nell'UE durante un convegno in Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Targa a Matteotti, vuoti tra gli scranni della maggioranza.

Video Targa a Matteotti, vuoti tra gli scranni della maggioranza.

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