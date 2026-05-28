Matteo Boniciolli addio al basket pro | Ha ragione Matiasic bisogna accettare la realtà

Matteo Boniciolli ha annunciato il suo addio al basket professionistico. Con un tono deciso, ha affermato che bisogna accettare la realtà, facendo riferimento a un commento di un suo collega. Boniciolli è noto per la sua coerenza e per aver sempre seguito le proprie convinzioni, portando il suo stile di gioco in diverse parti del mondo. La sua decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

Diretto, deciso, spesso in direzione ostinata e contraria. Nello sport tutto è opinabile, i meriti e gli errori, ma a Matteo Boniciolli va riconosciuta la testarda coerenza di essere sempre andato dove lo portava il cuore, tanto da diffondere la sua idea di basket in giro per il mondo.Capo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Matteo Boniciolli, e l'addio ai “pro”: "Udine il rimpianto più grande. Stabile in A1? Serve una nuova arena"Matteo Boniciolli ha annunciato il suo addio ai “pro” e ha definito Udine il rimpianto più grande della sua carriera.

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