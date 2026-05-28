Martedì 2 giugno, il Presidente della Repubblica sarà protagonista su Rai1 dall’intera giornata. Inizierà con programmi del mattino, continuerà con il preserale e si concluderà in prima serata. È la prima volta che un presidente in carica assume un ruolo così centrale in un palinsesto televisivo, coinvolgendo diverse fasce orarie e generi di trasmissione. La presenza si protrarrà per tutto il giorno, creando un evento televisivo senza precedenti.

Sergio Mattarella re di Rai1 per un giorno. Martedì 2 giugno l’amatissimo Presidente della Repubblica sarà infatti il protagonista del palinsesto, compresi preserale e prima serata. Martedì 2 giugno si entra in tutta Italia e televisivamente su Rai1 nel cuore della Festa della Repubblica?con la tradizionale Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?che sarà trasmessa a cura del?Tg1 e Rai Quirinale?(dalle 9.10 alle 12). Nel preserale di Rai1 “Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà”?(ore 18.50). Dieci giovani under 35 incontrano il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale: in occasione dell’ 80° anniversario della Repubblica, un dialogo su passato, presente e futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MATTARELLA “CONDUCE” PRESERALE E PRIME TIME RAI1: EVENTO STORICO 2 GIUGNO

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