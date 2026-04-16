Ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026 | tutti i dati di prime time access preserale e daytime

I dati di ascolto televisivo di mercoledì 15 aprile 2026 mostrano come sport, intrattenimento e soap abbiano diviso gli spettatori durante la giornata. In particolare, Rai1, Canale5 e La7 si sono distinti nelle fasce di access prime time e preserale, ottenendo le quote di share più alte. La giornata ha visto quindi una forte presenza di questi programmi, mentre nel daytime i numeri sono stati distribuiti tra vari generi.

Ascolti di ieri, mercoledì 15 aprile 2026: sport, intrattenimento e soap si dividono lo share. Rai1, Canale5 e La7 dominano in access e preserale. In serata, la prima serata del 15 aprile 2026 ha visto Rai2 e Canale5 in primo piano, con Rai1 in leggera flessione.Su Rai1, il film Sister Act – Una svitata in abito da suora ha raccolto 1.749.000 spettatori e il 10,5% di share, superato da Canale5 dove Forbidden Fruit ha conquistato 1.805.000 spettatori e il 12,9%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.736.000 – 8,6%), il daytime-show Stasera Tutto è Possibile ha totalizzato 2.167.000 spettatori e il 16%, risultando il programma più visto della fascia.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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