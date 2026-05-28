Matrimoni Eurispes | divorziati over 50 triplicati tra 2008 e 2022

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 2008 e il 2022, i divorzi tra persone over 50 sono triplicati. Nel 2008, questa fascia rappresentava circa il 10% delle separazioni, mentre nel 2022 è arrivata al 30%. L'età media al momento del divorzio si è spostata verso i 50 anni e oltre. La crescita dei divorzi in questa fascia di età riguarda sia uomini che donne, con un incremento più marcato tra le donne.

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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel corso degli ultimi quindici anni, l'età media dei coniugi al momento del divorzio si è spostata significativamente verso la maturità. Dunque, la trasformazione più rilevante che emerge dall'analisi dei dati sui divorzi è demografica. La concentrazione maggiore di divorzi interessa oggi le età centrali della vita adulta (tra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti), ma la crescita più rilevante si registra nelle fasce over 50. E' quanto emerge dal Rapporto Italia Eurispes 2026 pubblicato oggi. I numeri raccontano una trasformazione profonda. Le mogli over 50 che hanno divorziato sono più che triplicate tra il 2008 e il 2022: da 8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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