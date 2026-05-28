Notizia in breve

Un gruppo di giovani talenti liguri si esibisce sul palco del Teatro Civico in uno spettacolo ispirato a Mary Poppins sulle punte. Il progetto combina formazione e performance, coinvolgendo i partecipanti in una rappresentazione coreografica e teatrale. La produzione, che si svolge in un teatro storico, riunisce artisti emergenti del territorio. L’evento si svolge all’interno di un percorso di crescita artistica e formazione dedicato ai giovani.