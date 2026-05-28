Mary Poppins sulle punte
Un gruppo di giovani talenti liguri si esibisce sul palco del Teatro Civico in uno spettacolo ispirato a Mary Poppins sulle punte. Il progetto combina formazione e performance, coinvolgendo i partecipanti in una rappresentazione coreografica e teatrale. La produzione, che si svolge in un teatro storico, riunisce artisti emergenti del territorio. L’evento si svolge all’interno di un percorso di crescita artistica e formazione dedicato ai giovani.
Un nuovo progetto formativo e performativo che vede protagonisti i giovani talenti del territorio ligure e che sceglie il palcoscenico del Teatro Civico, per palesarsi. Appuntamento domenica, alle 20.30, per lo spettacolo intitolato ‘Supercalifragilistichespiralidoso - Una favola senza tempo’. L’evento nasce come saggio di fine anno della scuola La Spezia Progetto Danza, struttura diretta da Annita Conti, e si caratterizza per la collaborazione speciale con la Gosp - Giovane Orchestra Spezzina, realtà musicale giovanile ispirata al modello inclusivo internazionale di El Sistema. La rappresentazione si sviluppa come un libero adattamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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