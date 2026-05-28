Marotta Svela i Segreti del Mercato | L’incontro con Allegri Prima di Inzaghi e le Mosse Strategiche dell’Inter

Giuseppe Marotta ha spiegato che, prima di affidarsi a Inzaghi, l’Inter ha incontrato anche Allegri. Ha descritto un’agenda con molti nomi, decisioni e strategie che hanno portato alla posizione attuale della squadra. Marotta ha parlato di intuizioni, rinunce e colpi di scena nel percorso di mercato e di costruzione della rosa. Ha sottolineato come le mosse prese abbiano contribuito a far correre l’Inter davanti alle altre squadre.

Dietro una porta chiusa, un’agenda fitta di nomi e una linea chiara: così Giuseppe Marotta ha raccontato il suo calcio, tra intuizioni, rinunce e colpi di scena che spiegano perché l’Inter oggi corre davanti a tutti. C’è un filo che lega presente e passato. Il presidente nerazzurro parla di metodo più che di miracoli. Dice che nel mercato vince chi sa aspettare e, quando serve, chi sa cambiare strada in fretta. È una bussola semplice, ma richiede nervi saldi. L’Inter l’ha seguita quando ha scelto un allenatore diverso, quando ha tenuto duro su un talento, quando ha preferito un parametro zero al nome che infiamma le piazze. Il cuore del racconto è la visione. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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