Manufacturing Forum 2026 | Rigoni SD Worx ' dati e persone nuove leve strategiche del settore'

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di SD Worx ha affermato che dati e nuove persone sono diventate leve strategiche nel settore. Ha evidenziato che le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive, secondo un osservatorio dedicato al settore manifatturiero. La discussione si è concentrata su come queste aree influenzino le strategie aziendali.

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"Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto altrettanto, però, sul personale che quelle linee di produzione e quelle tecnologie le governano quotidianamente. A nostro avviso, analizzare i dati in modo digitale per permettere di prevedere e simulare scenari con tempi diversi fattori nell'ambito del personale, è un elemento essenziale per essere competitivi nei mercati di oggi. Passare, quindi, da una mera analisi dei dati dei costi del lavoro a una leva strategica è oggigiorno un fattore chiave per il successo delle aziende". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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