Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di SD Worx ha affermato che dati e nuove persone sono diventate leve strategiche nel settore. Ha evidenziato che le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive, secondo un osservatorio dedicato al settore manifatturiero. La discussione si è concentrata su come queste aree influenzino le strategie aziendali.

"Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto altrettanto, però, sul personale che quelle linee di produzione e quelle tecnologie le governano quotidianamente. A nostro avviso, analizzare i dati in modo digitale per permettere di prevedere e simulare scenari con tempi diversi fattori nell'ambito del personale, è un elemento essenziale per essere competitivi nei mercati di oggi. Passare, quindi, da una mera analisi dei dati dei costi del lavoro a una leva strategica è oggigiorno un fattore chiave per il successo delle aziende". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), 'dati e persone nuove leve strategiche del settore'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), 'dati e persone nuove leve strategiche del settore'

Notizie e thread social correlati

Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove generazioni’Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di NLMK Verona ha dichiarato che la sfida principale per il settore manifatturiero è...

Temi più discussi: Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), 'dati e persone nuove leve strategiche del settore'; Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’; Manufacturing Forum 2026: al centro sfide e futuro di un settore sempre più influenzato da; Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle.

Manufacturing Forum 2026, tra flessibilità, turni e digitalizzazione le sfide che ridisegnano il lavoroIl 26 maggio si è concluso a Milano, all’Università Bicocca Pavilion, il primo evento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero con focus sulla governance del lavoro, promos ... adnkronos.com

Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), 'dati e persone nuove leve strategiche del settore'(Adnkronos) - Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto al ... msn.com