Manufacturing Forum 2026 | Moi NLMK Verona ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove generazioni’

Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di NLMK Verona ha dichiarato che la sfida principale per il settore manifatturiero è coinvolgere e mantenere le persone, in particolare le nuove generazioni. Ha sottolineato che l'industria in Italia e in Europa affronta problemi come il costo dell'energia, che pesa maggiormente sulle aziende italiane, e la crescente importazione da mercati emergenti. La discussione ha riguardato le difficoltà di attrarre giovani talenti e di sostenere la competitività in un contesto di costi elevati.

“La manifattura in Italia e in Europa è in una fase cruciale: ci sono molte sfide che la stanno toccando, dal costo dell'energia, che tocca soprattutto gli italiani, alle importazioni dai mercati emergenti. Sappiamo che Cina e Paesi fuori dall'Europa, spesso non sono in grado di produrre con costi e un impatto ambientale inferiori al nostro. Pertanto, la manifattura in Europa e in Italia, in particolare, ha bisogno di ripensarsi, di utilizzare delle leve diverse da quelle del passato: non solo quelle relative all'ottimizzazione, ma quelle del coinvolgimento delle persone che lavorano. In Italia abbiamo molto da fare per lavorare sull’engagement dei giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove

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