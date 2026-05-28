Il cassone destinato alla raccolta degli sfalci vegetali è stato spostato dall’area vicino alla stazione ferroviaria di Siponto. Il nuovo posizionamento è stato effettuato nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla località esatta. La modifica riguarda esclusivamente il luogo di deposito del cassone, che ora si trova in una zona diversa rispetto a quella precedente.

È stato trasferito nei giorni scorsi il cassone dedicato alla raccolta degli sfalci vegetali, precedentemente collocato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Siponto. La nuova postazione è stata individuata sul Lungomare del Sole, nella zona antistante il Lido Capolinea. Lo spostamento è stato deciso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Manfredonia insieme ad ASE S.p.A., accogliendo le numerose segnalazioni dei residenti della zona della stazione ferroviaria, che avevano evidenziato disagi legati ai rumori e al continuo utilizzo dell’area. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di garantire continuità al servizio, migliorando al tempo stesso la vivibilità per i cittadini residenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia – Siponto, spostato il cassone dedicato alla raccolta degli sfalci vegetali

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