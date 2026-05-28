Un temporale con pioggia intensa e una breve grandinata si è verificato su Milano poco dopo le 18, principalmente nella zona di Parco Sempione. L'evento ha causato disagi al traffico e ha provocato un rapido sbalzo termico. Nessuna informazione su danni o feriti. La città sta tornando alla normalità dopo l’episodio atmosferico.

Milano 28 maggio 2026 - - Un t emporale con forti scrosci d'acqua e una breve grandinata soprattutto in zona Parco Sempione si è abbattuto su Milano poco dopo le 18.30. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico, dai 34 gradi del pomeriggio. Disagio per il traffico automobilistico rallentato anche causa delle pozzanghere che si sono formate. L’allerta meteo. Un forte temporale “annunciato”: Regione Lombardia aveva infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporali a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, che proseguirà fino a mezzanotte. Le raccomandazioni. Con l’allerta temporali, il Comune di Milano invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forte temporale e grandinata su Milano: traffico il tilt e sbalzo termico

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Italy is in shock! Hail that could bring Sicily to its knees

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