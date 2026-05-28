Malattia emorroidaria | sintomi cause e quando rivolgersi allo specialista

Un disturbo molto diffuso, le emorroidi, sono spesso accompagnate da imbarazzo e disinformazione. I sintomi più frequenti includono dolore, sanguinamento e prurito nella zona anale. Le cause principali sono l'aumento della pressione sulle vene rettali, legato a fattori come stitichezza, gravidanza o sedentarietà. Quando i sintomi persistono o peggiorano, si consiglia di consultare uno specialista per una diagnosi accurata e un eventuale trattamento.

Le emorroidi sono uno dei disturbi più comuni in assoluto, eppure continuano ad essere circondate da imbarazzo, disinformazione e falsi miti. Il primo da sfatare è questo: il termine emorroidi non indica esso stesso una patologia, le emorroidi sono strutture anatomiche normalmente presenti in tutti gli individui. Si tratta di piccoli cuscinetti vascolari situati all’interno del canale anale con un ruolo importante: – aiutano la continenza, cioè il controllo di gas e feci – contribuiscono alla chiusura ermetica del canale anale – proteggono i tessuti della parete rettale durante il passaggio delle feci in fase espulsiva In poche parole: non sono qualcosa di “strano” o patologico, ma una parte naturale del nostro corpo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Hemorrhoids: Early Signs, Symptoms & Natural Relief That Actually Helps

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