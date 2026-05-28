Maggiolata Lucignanese 2026 | il borgo torna a fiorire tra colori tradizione e spirito olimpico

L’87ª edizione della Maggiolata Lucignanese si svolgerà tra il 31 maggio e il 7 giugno, con tre giornate di eventi. La festa coinvolge il borgo con decorazioni, tradizioni e spirito olimpico. La prima giornata è domenica 31 maggio, seguita da una serata notturna il 1 giugno e un’ultima giornata domenica 7 giugno. La manifestazione torna a riempire le strade di colori e musica.

Lucignano si prepara a vivere una nuova edizione della sua festa più identitaria e spettacolare. L’87ª edizione della Maggiolata Lucignanese animerà il borgo con tre giornate di festa: domenica 31 maggio, la serata in notturna di lunedì 1 giugno e domenica 7 giugno.L’edizione 2026 sarà dedicata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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