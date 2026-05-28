Ma quale civismo ha vinto il partito-azienda

Da cms.ilmanifesto.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Venturini ha vinto a Venezia con il sostegno di un partito-azienda, non con il civismo. La vittoria è stata ottenuta contro il cosiddetto «campo largo». La narrazione che presenta il risultato come espressione di valori civici non corrisponde ai fatti, dato che il consenso deriva da alleanze politiche e strategiche legate a interessi di partito. La vittoria si è concretizzata attraverso questi accordi, non attraverso un movimento civico spontaneo.

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Conosco bene le qualità politiche di Venturini, non riducibile a «delfino» di Brugnaro. Ma non è un «civico», è un prodotto (il migliore, a Venezia) dell’ultima classe politica della prima Repubblica e dell’apprendimento rapido dell’uso delle strutture di governo locale. La sua lista è composta da quasi tutti gli assessori uscenti. Il civismo non c’entra niente. Tra le cose di cui si discute dopo il voto ne manca una, centrale: la macchina di potere di tipo nuovo allestita in questi undici anni da Brugnaro. A più dimensioni, per così dire. Negli ultimi tempi, la più visibile è stata l’ovvia macchina di propaganda esplicita. Però poderosa, con una capacità di spesa illimitata, come ha ricordato qui Guido Moltedo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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