ma lei ha reagito da vera signora

Helen Mirren è stata aggredita verbalmente mentre passeggiava a Londra con il marito, il regista Taylor Hackford. L’incidente è avvenuto in pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti. Mirren ha reagito mantenendo un comportamento composto, senza rispondere alle provocazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o interventi delle autorità.

H elen Mirren è stata vittima di una violenta aggressione verbale a Londra mentre camminava insieme al marito, il regista Taylor Hackford. Un attivista pro-Palestina ha affrontato a freddo la star 80enne, insultandola pesantemente con epiteti come «pu***a sionista» e «vecchia m***a» nel tentativo di contestare le sue storiche posizioni pubbliche a favore di Israele. Il video dell’incontro, registrato dallo stesso contestatore e diffuso sui social da un account anonimo (@antifascistactionuk), mostra il drammatico crescendo dello scontro, interrotto solo dal fermo intervento del marito che ha intimato all’uomo di andarsene e lasciarli in pace. Helen Mirren, regina dai mille volti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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