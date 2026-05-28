Ludovica Visciglia morta sul tagadà a 15 anni | 4 anni dopo condannati giostraio l'ex sindaco e il capo dei vigili

A quattro anni dalla morte di una ragazza di 15 anni durante una trasmissione televisiva al luna park di Galliate, sono stati condannati per omicidio colposo il gestore della giostra, l’ex sindaco e il capo dei vigili urbani. La ragazza era deceduta durante le riprese del programma. La sentenza riguarda le responsabilità legate alla sicurezza e alla gestione dell’evento. Il procedimento ha coinvolto diverse figure pubbliche e private, tutte condannate per il decesso avvenuto nel 2019.

A quattro anni da quei tragici fatti al luna park di Galliate, nel Novarese, condannati per omicidio colposo il giostraio, l'ex sindaco e il capo dei vigili urbani della cittadina piemontese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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