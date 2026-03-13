Galliate tragedia al luna park | chiesti 4 anni per il giostraio un anno e sei mesi per l' ex sindaco

Mercoledì 11 marzo 2026 si è conclusa l’udienza nel processo relativo alla tragedia avvenuta al luna park di Galliate, con la richiesta di condanne per il giostraio e l’ex sindaco. Il pubblico ministero ha chiesto quattro anni di carcere per il giostraio e un anno e sei mesi per l’ex primo cittadino. La vicenda si è svolta a quattro anni esatti dall’incidente.

Il Pm Paolo Verri ha avanzato quattro richieste in tutto: due anni per l'ingegnere del collaudo e un anno e otto mesi per il comandante della polizia locale Mercoledì 11 marzo 2026, a quattro anni esatti dalla tragedia, ha rassegnato le conclusioni il rappresentante dell’accusa, il Pubblico ministero Paolo Verri. Lo scorso 12 marzo 2022 a Galliate al luna park, sulla giostra Tagadà, moriva Ludovica Visciglia, 15enne di Trecate, che si stava divertendo con gli amici per festeggiare il suo compleanno. Si torna in aula il prossimo 27 maggio, perché concluderanno i difensori dell'ex sindaco, l'avvocata Carla Zucco e l'avvocato Giuseppe Madeo in difesa di Falcone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto di assoluta gravità”Roma, 11 gennaio 2026 – La canzone ‘Faccetta nera’, simbolo della propaganda fascista per promuovere il consenso popolare sulle campagne coloniali... Leggi anche: Faccetta Nera al Luna Park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. La replica: “No, il fascismo è reato” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Galliate tragedia al luna park chiesti... Temi più discussi: La tragedia di Ludovica al luna park di Galliate: il pm chiede quattro condanne; Ludovica, morta sul Tagadà nel Novarese: dal pm chieste quattro condanne; Tragedia al luna park, apoteosi della negligenza: chieste quattro condanne per la morte di Ludovica; Morta a 15 anni sul Lunapark: chieste condanne. La tragedia di Ludovica al luna park di Galliate: il pm chiede quattro condanneUn serie di negligenze che potevano essere evitate e che, sommate insieme, hanno provocato la tragedia. Sono state elencate oggi in tribunale dal pm Paolo Verri nel chiedere la condanna dei quattro im ... lavocedinovara.com Morta a 15 anni sul Lunapark: chieste condanneMorta a 15 anni sul Lunapark: chieste condanne. La tragedia nel 2022 durante la festa del paese di San Giuseppe a Galliate ... laprovinciadibiella.it Vi aspettiamo! con pntrocini del del Camune Galliate RIONE MISSANGHERA Domenica 1 Marzo - facebook.com facebook