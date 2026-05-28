L’Ucraina ha approvato un nuovo pacchetto di riforme, che ha provocato divisioni tra maggioranza e opposizione. Nel frattempo, l’Unione Europea ha deciso di accelerare il processo di adesione, inviando una lettera ufficiale di supporto. La decisione europea è stata comunicata dopo incontri tra funzionari di diversi paesi membri. La situazione politica interna rimane tesa, con scontri tra le forze politiche che si oppongono e sostengono l’adesione.

. Sull'adesione all'Ue, FI favorevole e FdI si schiera con la Lega sul no . Dall’Europa arriva un’accelerazione verso il percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue. La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali (anche per la Moldavia) dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari generali del 16 giugno, e poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. La svolta arriva a ridosso dell’uscita di scena di Viktor Orban e dell’ascesa al governo ungherese di Peter Magyar, che nei prossimi giorni potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Ucraina continua a spaccare maggioranza e opposizione

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