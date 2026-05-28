L' oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre
Il 29 maggio 2026, una persona è stata arrestata in provincia di Pisa con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, le forze dell'ordine hanno trovato droga nascosta in un veicolo. L'operazione ha portato al fermo e al sequestro delle sostanze. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.
Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Che la magia della Torre Pendente vi accompagni lungo questa giornata speciale del 29 maggio 2026!ArieteEnergia e determinazione guideranno la vostra giornata. La convivialità in Piazza dei Miracoli porterà nuove. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Oroscopo di Venerdì 22 Maggio 2026 | Una bella novità per te
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