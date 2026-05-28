L' oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026, una persona è stata arrestata in provincia di Pisa con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, le forze dell'ordine hanno trovato droga nascosta in un veicolo. L'operazione ha portato al fermo e al sequestro delle sostanze. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.