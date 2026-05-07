L' oroscopo di venerdì 8 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Venerdì 8 maggio 2026, le previsioni astronomiche riguardano la città e i suoi abitanti, con le stelle che si muovono lungo le rive dell’Arno. Secondo l’oroscopo, i nati sotto il segno dell’Ariete sentiranno un aumento di energia e potrebbero trovare ispirazione vicino alla Torre pendente. Si consiglia di approfittare di questa giornata per mettersi in gioco e affrontare nuove sfide.

Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Le stelle vi accompagnano lungo le rive dell’Arno: scoprite cosa vi riservano!ArieteOggi sentirete una ventata di energia: passate dalla Torre pendente per trovare ispirazione e non esitate a mettervi in gioco.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate L'oroscopo di venerdì 10 aprile 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. L'oroscopo di venerdì 17 aprile 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L'oroscopo di mercoledì 7 maggio 2026: le stelle sotto la Torre; L'oroscopo di mercoledì 6 maggio 2026: le stelle sotto la Torre; L'oroscopo di mercoledì 6 maggio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani; Romagna in fiore, apertura della terza edizione questo fine settimana a Fontanelice. I pm esondano, la politica si arrende. A Torre Annunziata il procuratore (Nunzio Fragliasso) accusa pubblicamente l’amministrazione locale di avere rapporti con la criminalità organizzata e di non attuare il programma di governo. Anziché rispondere a tono, m x.com La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata: le due alunne subirono molestie sessuali. Condannato bidello - facebook.com facebook