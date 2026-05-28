L'oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 di Ginny | Scorpione e Cancro hanno il cuore in subbuglio

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, la Luna in Scorpione intensifica le emozioni per i segni d'acqua, in particolare Scorpione e Cancro. Le persone di questi segni possono sperimentare stati d'animo elevati e sensazioni di agitazione. Non sono previsti eventi astronomici o influenze planetarie che modificano significativamente la giornata. L'influsso della Luna in questa fase si concentra sulle reazioni emotive e sui sentimenti, senza altre variazioni note.