L'oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 di Ginny | Scorpione e Cancro hanno il cuore in subbuglio

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, la Luna in Scorpione intensifica le emozioni per i segni d'acqua, in particolare Scorpione e Cancro. Le persone di questi segni possono sperimentare stati d'animo elevati e sensazioni di agitazione. Non sono previsti eventi astronomici o influenze planetarie che modificano significativamente la giornata. L'influsso della Luna in questa fase si concentra sulle reazioni emotive e sui sentimenti, senza altre variazioni note.

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Ancora fortissime emozioni per i segni d'acqua con la Luna in Scorpione nell'oroscopo di venerdì 29 maggio 2026. E' chiaro che la ragione non abbia alcuna speranza di poter governare il cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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