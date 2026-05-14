Oroscopo venerdì 15 maggio 2026 di Ginny | Scorpione e Acquario a cervello spento
Venerdì 15 maggio 2026 la posizione della Luna in Toro cambia l’atmosfera della giornata, portando una diminuzione della vivacità dei giorni precedenti. Tuttavia, le passioni intense non sono del tutto sopite, poiché la Luna entra in conflitto con Plutone, creando tensioni e influenze che si fanno sentire. In questo contesto, alcuni segni dello zodiaco, come Scorpione e Acquario, si trovano a vivere momenti di maggiore confusione mentale e difficoltà nel concentrarsi.
La Luna in Toro nell'oroscopo di venerdì 15 maggio 2026 abbassa il fuoco dei giorni scorsi. Non siamo ancora però fuori dalle passioni travolgenti perché la Luna si scontra con Plutone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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