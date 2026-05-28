Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno, i Pesci vivranno un periodo di grandi decisioni, favorevole per l'amore e per osare sul lavoro, con un netto miglioramento anche nella salute e nel benessere. I nativi del Capricorno, invece, dovranno affrontare un mese più faticoso e accidentato sia nei sentimenti che nelle collaborazioni professionali, ma recupereranno grinta ed energie verso la fine del mese. Infine, gli individui dell’Acquario saranno chiamati a fare chiarezza nelle relazioni e a gestire forti tensioni e stress sul lavoro, con l'invito a evitare passi falsi dal punto di vista finanziario. Bilancia – In amore, giugno ti spinge a fare chiarezza e a prendere posizioni nette. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno con le pagelle, seconda sestina: Pesci, voto 9

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