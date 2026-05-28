Sabato 13 giugno si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Loreto, dopo le elezioni e la riconferma del sindaco. La composizione include i consiglieri Carli, Pighetti e altri membri della Giunta. Sono comunque previsti anche componenti esterni, che non fanno parte della Giunta. La riunione si svolgerà nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge.

E’ fissata per sabato 13 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Loreto, come stabilito dal riconfermato sindaco Moreno Pieroni nel rispetto dei tempi di legge dopo l’elezione che lunedì l’ha visto tornare al timone della città mariana. In attesa della proclamazione degli eletti e sulla scorta del numero di preferenze ottenute dai singoli candidati è già possibile disegnare la mappa del nuovo Consiglio comunale, tra conferme e novità. E intanto partito il toto nomi per la giunta: bocche cucite da parte del primo cittadino ma rumors confermerebbero Francesca Carli (la più votata in assoluto) e Nazzareno Pighetti e di nuovo Giovanni Tanfani e forse Silvia Giampaoli ma non è escluso l’arrivo di esterni, sempre facenti parte della squadra di "Loreto nel cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, Carli e Pighetti in Giunta. Ma non sono esclusi gli "esterni"

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