Lorenzo Salvetti il debutto dopo la vittoria di Amici | Maria? Una mamma grazie a lei ho tirato fuori gli attributi L’intervista

Lorenzo Salvetti, 18 anni, ha esordito dopo aver vinto una trasmissione televisiva. In un’intervista ha ringraziato il coach per avergli dato fiducia, definendola come una figura materna. Salvetti ha parlato della sua timidezza e del suo stile musicale, sottolineando di essere ancora all’inizio del percorso artistico. La sua presenza in pubblico si lega principalmente al successo ottenuto nel programma e alla percezione del suo carattere.

Si chiama Lorenzo Salvetti e nonostante la giovanissima età, appena 18 anni, tutti conoscono il suo stile, il suo approccio musicale, il carattere timido di chi sta maneggiando per la prima volta il suo sogno. Questo perché, dopo aver lasciato il segno partecipando due anni fa a X Factor, ha concluso con una vittoria, solo pochi giorni fa, il percorso di Amici. A seguire, come da tradizione, la pubblicazione di un EP dal titolo Stupida vita, sei brani che riprendono il percorso dentro la scuola di Maria De Filippi ma che rappresentano anche il primo passo ufficiale nel mondo della discografia. Come stai vivendo questo periodo post vittoria ad Amici? «Lo sto vivendo bene, devo dire. 🔗 Leggi su Open.online

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Lorenzo Salvetti dopo il trionfo ad Amici 25: «Cantare mi libera dalla balbuzie»

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