Londa terremoto nel calcio | il consiglio direttivo si dimette

Il consiglio direttivo di una società calcistica di Londa si è dimesso. La squadra, appena promossa in Seconda categoria, si trova ora senza la guida del consiglio. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il club, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La situazione potrebbe influenzare la gestione e il futuro della squadra nella categoria. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi delle dimissioni o le prossime mosse.

Londa (Firenze), 28 maggio 2026 – Terremoto calcistico a Londa, società neo promossa in Seconda categoria. Fulmini a ciel sereno che nessuno si aspettava. La presidente del Londa calcio 1974 Carla Francini e l’intero consiglio direttivo comunicano le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche a partire dal 1 luglio 2026 e ufficializzano tali decisioni al sindaco e al consiglio comunale tramite atto ufficiale (Pec inviata dalla società) e sono disponibili per essere d’aiuto per un eventuale passaggio di consegne. Il presidente e il consiglio direttivo ringraziano tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso che ha portato il Londa al risultato sportivo prefissato, cioè la promozione al campionato superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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