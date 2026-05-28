Le cellule Car-T sono considerate la frontiera più avanzata dell'immunoterapia. A Padova, un esperto ha affermato che queste terapie rappresentano un progresso oltre l'oncologia tradizionale. Le Car-T vengono utilizzate per trattare specifici tipi di tumori e sono al centro di studi clinici. La ricerca si concentra sulla loro efficacia e sicurezza, mentre le istituzioni sanitarie monitorano l'implementazione di queste terapie nelle pratiche cliniche.

Padova, 28 mag. (Adnkronos Salute) - “Le cellule Car-T rappresentano a pieno titolo la frontiera più estrema dell'immunoterapia. Sono state inizialmente sviluppate per il trattamento delle patologie ematologiche maligne, ma oggi stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma. Accanto ai risultati ottenuti nelle leucemie, nei linfomi e nel mieloma multiplo, si stanno aprendo prospettive molto importanti nei tumori solidi — come il neuroblastoma, nel quale proprio al Bambino Gesù abbiamo ottenuto risultati significativi — ma soprattutto nel campo delle malattie autoimmuni”. Così Franco Locatelli, professore di Pediatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione all'81. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Locatelli: "Oltre l'oncologia, Cart-T nuova frontiera in immunoterapia"

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