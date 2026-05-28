Locatelli | Oltre l' oncologia Cart-T nuova frontiera in immunoterapia

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le cellule Car-T sono considerate la frontiera più avanzata dell'immunoterapia. A Padova, un esperto ha affermato che queste terapie rappresentano un progresso oltre l'oncologia tradizionale. Le Car-T vengono utilizzate per trattare specifici tipi di tumori e sono al centro di studi clinici. La ricerca si concentra sulla loro efficacia e sicurezza, mentre le istituzioni sanitarie monitorano l'implementazione di queste terapie nelle pratiche cliniche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Padova, 28 mag. (Adnkronos Salute) - “Le cellule Car-T rappresentano a pieno titolo la frontiera più estrema dell'immunoterapia. Sono state inizialmente sviluppate per il trattamento delle patologie ematologiche maligne, ma oggi stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma. Accanto ai risultati ottenuti nelle leucemie, nei linfomi e nel mieloma multiplo, si stanno aprendo prospettive molto importanti nei tumori solidi — come il neuroblastoma, nel quale proprio al Bambino Gesù abbiamo ottenuto risultati significativi — ma soprattutto nel campo delle malattie autoimmuni”. Così Franco Locatelli, professore di Pediatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione all'81. 🔗 Leggi su Iltempo.it

locatelli oltre l oncologia cart t nuova frontiera in immunoterapia
© Iltempo.it - Locatelli: "Oltre l'oncologia, Cart-T nuova frontiera in immunoterapia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Oltre il concetto di “Rotto”: La Neuroatipicità come nuova frontiera dell’essereNegli ultimi anni, si è iniziato a esplorare il mondo delle neuroatipicità, un termine che indica le differenze nel funzionamento neurologico...

Tumori invisibili e immunoterapia: li scova una nuova molecolaUna nuova ricerca pubblicata sulla rivista Cancer Discovery presenta una molecola che potrebbe migliorare la diagnosi e il trattamento di alcuni...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web