Alle 11.42, l’incontro tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo è iniziato sulla terra battuta di Parigi. L’afa della giornata parigina accompagna la partita. I due tennisti si sono affrontati una sola volta in passato, senza ulteriori dettagli sulla data o il risultato di quella sfida. La partita si svolge nell’ambito del torneo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 C’è un solo precedente tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo. Al 1° turno di Wimbledon 2023 finì con un triplice 6-2. 11.38 La partita dovrebbe iniziare con 29°. Alle 14.00 sarà a 32°. Queste giornata di afa torrida dovrebbero concludersi sabato 30 maggio. Poi da domenica 31 si tornerà a respirare. 11.36 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno del Roland Garros 2026. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si comincia a breve nell’afa di Parigi

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DIRETTA Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 Risultato e Cronaca Live

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