Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, quattro corridori, tra cui uno chiamato Bais, si trovano al comando, mentre il gruppo principale è a circa due minuti e venti secondi di distanza. Mancano meno di 80 chilometri al traguardo. La corsa prosegue con i fuggitivi in testa e il plotone che tenta di ridurre il gap. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 15.40 Mancano meno di 80 km al traguardo. 15.37 Con questa situazione di corsa anche i big dovranno fare attenzione all’ultimo muro, sia sull’ascesa vera e propria ma anche all’approcio della salita, che sarà velocissimo. 15.34 Mattia Bais è passato in testa al GPM di Fatsro, prendendosi 9 puti per la classifica scalatori. 15.33 Il gruppo sta veramente andando piano in questo tratto. Alle squadre dei favoriti va benissimo questa situazione, con i quattro attaccanti che sono facili da controllare in vista del muro finale. 15.31 Aumenta il vantaggio della fuga, che ora tocca 1’50” 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bais e altri tre corridori al comando, gruppo a 2’20”

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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