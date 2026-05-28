L’Islanda supera la Svizzera e diventa il Paese più caro d’Europa

L’Islanda ha superato la Svizzera e ora è il Paese più costoso d’Europa. La classifica dei costi della vita mostra un aumento dei prezzi in Islanda, che ha fatto salire il suo indice complessivo, superando quello svizzero. La differenza si evidenzia in settori come alimentari, alloggio e servizi. La Svizzera, fino a ora considerata il punto di riferimento per i costi elevati, si posiziona ora al secondo posto.

Per anni la Svizzera è stata considerata il simbolo del costo della vita alle stelle. Ora però il primato è passato all’ Islanda. Secondo i calcoli del sindacato islandese Viska i prezzi nel Paese nordico sono oggi circa il 3% più alti rispetto a quelli svizzeri. I calcoli si basano sui dati di Eurostat e della banca centrale islandese, la Seðlabanki Íslands. Il paradosso del turismo. A spingere verso l’alto il costo della vita in Islanda sarebbe soprattutto il boom del turismo. Negli ultimi anni l’isola è diventata una delle mete più ambite al mondo, grazie ai voli low cost, ai social network e all’attrazione per i paesaggi naturali tra vulcani, ghiacciai e aurore boreali. 🔗 Leggi su Open.online

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