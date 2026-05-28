FUCECCHIO Dall’antichità ai giorni nostri, la storia del teatro è profondamente attraversata dal racconto della guerra. Drammaturghi e drammaturghe di ogni epoca hanno interrogato, attraverso la scena, temi come la violenza, il potere, il sacrificio e la resistenza. Oggi, in un presente ancora segnato dai conflitti, il teatro continua a rappresentare uno spazio necessario di confronto e riflessione collettiva. È in questa prospettiva che prende vita “ Lisistrata “, celebre commedia scritta da Aristofane nel 411 a.C., che andrà in scena al Teatro Pacini di Fucecchio domani in un nuovo adattamento di Claudio Benvenuti. Alle 21, si alza il sipario sul saggio finale del laboratorio teatrale “Facciamo come se“ per adulti, organizzato dal Teatrino dei Fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lisistrata“. Una riflessione sulla guerra

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Lella Costa in Lisistrata al TCVI il 6-7 maggio 2026

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